Silber ist am Vortag im Einklang mit dem Gesamtmarkt unter Druck geraten und bis in den Bereich der Unterstützung nach unten abgerutscht. Die Unterstützung konnte aber verteidigt werden. Aktuell zeigt sich Silber mit einer bullischen Tageskerze, mit einem langen unteren Schatten, mit einem kleinen Kerzenkörper direkt an der Unterstützungszone um 22 Dollar. Solange die Unterstützung um 22 Dollar hält, ist mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. ...

