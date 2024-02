Der DAX prallt am Vortag am Widerstand bei 17.000 Punkten ab und rutschte in der Folge kräftig ab. Im Tagestief erreichte der DAX 16.781 Punkte, konnte dann aber wieder etwas ansteigen. Im aktuellen Handel zeigt sich der DAX am heutigen Mittwoch im Bereich von 16.930 Punkten höher. Es kommt nun darauf an, ob der DAX bei einem weiteren Kursanstieg den 10er-EMA bei aktuell 16.930 Punkten nachhaltig überbieten kann oder ob der DAX im Bereich des 10er-EMA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...