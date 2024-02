© Foto: Julian Stratenschulte - picture alliance/dpa



TUI hat grünes Licht von seinen Aktionären erhalten, um sich vom Londoner Aktienmarkt zu verabschieden. Wird in Frankfurt alles besser? Die Jahreshauptversammlung am Dienstag markierte einen wichtigen Schritt für TUI, der von einem starken Quartalsergebnis begleitet wurde, das die Erwartungen übertraf, dank der robusten Nachfrage nach Reisen. Ein weiterer Faktor, der die Entscheidung beeinflusste, war die Preisgestaltung britischer Aktien im Vergleich zu globalen Pendants. Laut LSEG sind britische Aktien derzeit um 35 Prozent billiger als ihre globalen Äquivalente, was fast den größten Abstand seit mehr als drei Jahrzehnten darstellt. Vor dem Brexit-Votum im Jahr 2016 wies der britische …