Nordex wieder im Aufwind

Die Nordex-Aktie legte in der ersten Wochenhälfte deutlich zu. Aufwind bekam das im MDAX® notierte Papier von guten Nachrichten. Demnach gibt es erste Anzeichen für eine Trendwende.

Vorläufigen Zahlen zufolge legte der Umsatz 2023 kräftig zu und das operative Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen erreichte die Gewinnschwelle. Zudem legte der Auftragsbestand von 6,3 GW auf 7,4 GW zu. "Das Jahr 2023 war ein Übergangsjahr mit einem Schritt in die richtige Richtung", sagte Nordex-Chef José Luis Blanco laut Mitteilung. "Nach einem wie erwartet schwachen Start verbesserten wir uns sukzessive von Quartal zu Quartal mit einer stärkeren zweiten Jahreshälfte."

Der Windanlagenbauer bekam lange Zeit die gestiegenen Rohstoffkosten nicht in den Griff und konnte sie nur mit deutlicher zeitlicher Verzögerung an die Kunden weitergeben. Finale Daten gibt es Ende des Monats. Möglicherweise gibt Blanco dann auch einen Ausblick auf das laufende Jahr. Nach Angaben von Refinitiv ist ein Großteil der Analysten mittelfristig zuversichtlich gestimmt. Allerdings wird im Jahresverlauf eine spürbare Verbesserung des Gewinns erwartet. Schwache Zahlen oder ein enttäuschender Ausblick könnten die Aktie wieder unter Druck setzen.

Chart: Nordex

Widerstandsmarken: 10,81/11,15/12,06/13,17 EUR

Unterstützungsmarken: 8,73/9,15 EUR

Die Aktie von Nordex bildet seit Mitte März 2023 einen Abwärtstrend und sank Mitte Januar diesen Jahres kurzzeitig unter EUR 9. Seither konnte sich das Papier deutlich erholen. Nach einer Stabilisierung zwischen EUR 9,15 und EUR 9,71 gelang anfang der Woche der Sprung in den Bereich von EUR 10,50. In dieser Region stößt die Aktie allerdings auf die Abwärtstrendlinie, die 200-Tage-Durchschnittslinie (gelb) und die Hochs vom Dezember 2023. Solange dieses Trio nicht überwunden ist, muss mit Rücksetzern bis EUR 9,71 gerechnet werden. Der MACD signalisiert ein starkes Aufwärtsmomentum und der RSI ist im Aufwärtstrend. Gelingt der Ausbruch über die kritische Zone, eröffnet besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis EUR 11,15 und im weiteren Verlauf bis EUR 12,06

Nordex in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Nordex in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Strukturierte Produkte wie Express Aktienanleihen (Protect) könnten eine interessante Anlagemöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Express Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 50 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe des anfänglichen Referenzpreises oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert vorzeitig zurück. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Aktie von Mercedes-Benz auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Faktor Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung der Mercedes-Benz-Aktie zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet.

Investmentmöglichkeiten

