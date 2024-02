Das auf die Auslieferung mit Elektrofahrzeugen spezialisierte Logistikunternehmen Liefergrün ist offenbar insolvent. Laut einem Medienbericht ist dabei nicht nur die in Wien ansässige Österreich-Tochter betroffen, sondern auch das deutsche Mutterunternehmen mit Sitz in Berlin. Über die Insolvenz hatte zuerst das Portal "Gründerszene berichtet, auch das auf Startups spezialisierte Medium "Brutkasten" mit Sitz in Wien hat einen Artikel über die Insolvenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...