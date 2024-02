Mladá Boleslav (ots) -› Škoda Octavia gewinnt im elften Jahr in Folge die Importwertung der 'Kompaktklasse'› Škoda Fabia wiederholt Vorjahressieg als bestes Importfahrzeug im Segment der 'Kleinwagen'Wiederholungserfolg bei den Best Cars-Awards: Škoda Fabia und Octavia sichern sich 2024 bei der renommierten Leserwahl des Automagazins 'auto motor und sport' den Titel als bestes Importauto ihrer jeweiligen Klasse. Exakt 92.798 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich an der 48. Auflage der Best Cars-Leserwahl von 'auto motor und sport' beteiligt. Mit 455 Modellen in 13 Kategorien kandidierten dabei so viele Fahrzeuge wie nie zuvor. Der Octavia baute dabei mit der insgesamt zwölften Auszeichnung seine eindrucksvolle Erfolgsserie bei dieser Wahl weiter aus und gewann zum elften Mal hintereinander den Titel als bestes ausländisches Kompaktfahrzeug. Der Fabia wurde nach 2008 und 2023 bereits zum dritten Mal zum Sieger unter den Import-Kleinwagen gekürt.Škoda Octavia behauptet jahrzehntelange Führung und setzt sich gegen 28 Mitbewerber durch15,5 Prozent der Stimmen entfielen bei der diesjährigen 'auto motor und sport'-Leserwahl in der 'Kompaktklasse'-Importwertung auf den Škoda Octavia. Dabei setzte sich das tschechische Erfolgsmodell gegen 28 Mitbewerber durch und sicherte sich seinen elften Best Cars-Titel in Folge. Insgesamt erhielt der Octavia seit dem Bestehen dieser renommierten Leserwahl bereits zwölfmal eine solche Auszeichnung. Heute feierte die umfangreich aufgewertete Version des Bestsellers ihre Weltpremiere. Die Veranstaltung wurde aus einem virtuellen Studio gesendet und lässt sich unter newskodaoctavia.com sowie auf dem Škoda Storyboard (https://www.skoda-storyboard.com/r/new-octavia) und dem offiziellen Škoda YouTube-Kanal (http://www.youtube.com/@skoda) nachholen.Aller guten Dinge sind drei für den Škoda Fabia bei den Best Cars-AwardsAuch die vierte Generation des Škoda Fabia kann ihren im Vorjahr gewonnenen Titel als bestes Importauto ihrer Klasse erfolgreich verteidigen. In der Importkategorie,Kleinwagen' entfielen 16 Prozent der Stimmen auf das Einstiegsmodell von Škoda und sicherten ihm so vor 19 Mitbewerbern die Topposition. Nach 2008 und 2023 ist es bereits die dritte Best Cars-Auszeichnung für den Fabia.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5714308