MÜNCHEN, Feb. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen ISG hat Rackspace Technology (NASDAQ: RXT) in ihrer aktuellen Studie "ISG Provider Lens AWS Partner Ecosystem Quadrant Report 2023, Germany" in den drei Marktkategorien Consulting Services, Managed Services sowie Migration Services in der Gruppe der "Leader" eingestuft.



Diese Einordnung untermauert das kontinuierliche Engagement von Rackspace Technology im deutschen Markt. Gründe für das hervorragende Abschneiden sind unter anderem das stabile Portfolio, die herausragenden Lösungen für die Sicherheit in der IT und den Datenschutz. Auch das tiefgreifende Wissen um die Technologien von AWS und die Erfahrungen bei Implementierung in den Anwenderunternehmen wurden hervorgehoben.

Einen wichtigen Beitrag zur der sehr guten Positionierung durch die Analysten von ISG leisten auch die zahlreichen Zertifizierungen für Rackspace Technology durch AWS.

"In der wachsenden Cloud-Landschaft in Deutschland ist Rackspace eine Größe, mit der die Kunden rechnen können - und die Studie von ISG bestätigt unsere Mission. Die Partnerschaft von Rackspace Technology und AWS hat bereits vielen Kunden geholfen, ihre ambitionierten Unternehmensziele zu erreichen", sagt Jürgen Stauber, Geschäftsführer DACH, Rackspace Technology.

ISG - Information Services Group - ist ein weltweit agierendes Marktforschungs- und Beratungsunternehmen. Die auf Deutschland zugeschnittene Studie "ISG Provider Lens AWS Ecosystem Partners Germany 2023" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 47 Anbietern in fünf Marktsegmenten (Quadranten): "AWS Consulting Services", "AWS Data Analytics & Machine Learning", "AWS Managed Services", "AWS Migration Services" und "AWS SAP Workloads".

Für jede Marktkategorie betrachtet ISG zahlreiche Kriterien aus einer regionalen Perspektive. Durch eine ausgeklügelte Gewichtung können einzelne Messpunkte, wie z.B. die reine Mitarbeiterzahl, nicht allein ausschlaggebend sein. Dabei wird auch das Portfolio eines Anbieters mit den unternehmerischen Qualitäten ins Verhältnis gesetzt.

Somit spiegelt der Report "ISG Provider Lens AWS Partner Ecosystem Quadrant Report 2023, Germany" wider, wie sich Unternehmen in Deutschland in allen Belangen positionieren, die für einen Markterfolg wichtig sind. Durch den regionalen Fokus entsteht eine sehr anwenderorientierte Marktbetrachtung, die wiederum für viele Entscheider im jeweiligen Land eine Grundlage für die Auswahl von Lieferanten und Partnern ist.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologiedienstleistungen. Wir können die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg entwerfen, aufbauen und betreiben, unabhängig von Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Reise zusammen und ermöglichen es ihnen, Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com