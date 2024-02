Temenos ist führend beim Übergang zu einem nachhaltigeren Bankwesen mit Software-as-a-Service



GENF, Schweiz, Feb. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) wurde bei den renommiertesten ESG-Ratings erneut als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Das Unternehmen erreichte in den Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2023 zum zweiten Mal in Folge die höchste Punktzahl in der Softwarebranche und erhielt im S&P Global Sustainability Yearbook 2024 als einziges Unternehmen der Branche die Top-1%-Auszeichnung. Temenos wurde auch im Sustainalytics ESG Risk Rating Report als risikoarm eingestuft und erhielt von EcoVadis die Platinmedaille für seine Leistung im Bereich Nachhaltigkeit.

Diese jüngsten Errungenschaften spiegeln das Engagement von Temenos für Nachhaltigkeit wider, da das Unternehmen beim Übergang zu SaaS führend ist und mehr als 700 Kunden die Temenos Banking Cloudnutzen, was die Banken dabei unterstützt, ihre Kohlenstoffemissionen im Vergleich zur Verwendung einer IT-Infrastruktur vor Ort um bis zu 95 % zu reduzieren.

Das Bankwesen ist ein IT-intensiver Sektor, und die Abhängigkeit nimmt mit dem Druck zu, neue digitale Angebote bereitzustellen, wachsende Transaktionsvolumen zu verarbeiten, neue Technologien wie künstliche Intelligenz zu nutzen und umfangreiche Datenbestände zu pflegen. Durch die Verlagerung von Bankgeschäften in die Cloud und SaaS können Banken ihre Umweltauswirkungen erheblich reduzieren und nachhaltiger arbeiten.

Die neuen End-to-End-Dienste SaaS Enterprise Servicesvon Temenos, die es den Banken ermöglichen, Softwarelösungen schnell einzusetzen und die Vorteile eines schlankeren, agileren und effizienteren Bankensystems zu nutzen, sind ein weiterer Schritt zur Dekarbonisierung des Bankensektors. Temenos kündigte kürzlich LEAPan, ein neues KI-gestütztes Angebot, das Banken hilft, schneller zu modernisieren sowie nahtlos und schnell auf die neueste Cloud-native Temenos-Technologie umzusteigen.

Temenos verbessert auch weiterhin die Effizienz seines Codes, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, und zwar um 32 % in der letzten von GoCodeGreen validierten Softwareversion.

Kalliopi Chioti, Chief Marketing and ESG Officer bei Temenos, sagte: "Temenos ist führend beim Übergang zu SaaS und einem nachhaltigeren Bankensektor. Die erneute Anerkennung als führendes Unternehmen in den weltweit renommiertesten ESG-Ratings wie DJSI, S&P global, Sustainalytics und EcoVadis zeigt unser Engagement für Nachhaltigkeit und unseren positiven Einfluss, indem wir unsere Kunden bei ihrem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und beim Erfüllen ihrer ESG-Ziele mit Temenos Banking Cloud unterstützen."

Temenos hat seine Führungsposition in den Dow Jones Sustainability Indices mit der höchsten CSA-Bewertung (76/100) im S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2023 bei 359 bewerteten Unternehmen der Softwarebranche ausgebaut. Von den mehr als 9.400 bewerteten Unternehmen wurden nur 759 Unternehmen in das S&P Sustainability Yearbook 2024 aufgenommen, wobei Temenos als einziges Softwareunternehmen die Top-1%-Auszeichnung erhielt. Das Unternehmen wurde außerdem bei Sustainalytics unter 443 bewerteten Unternehmen in der Unterbranche Unternehmens- und Infrastruktursoftware in die Top 1 % und bei EcoVadis unter über 85.000 bewerteten Unternehmen aus allen Branchen weltweit ebenfalls in die Top 1 % eingestuft.

Einen Überblick über die Umwelt-Roadmap von Temenos in Richtung einer Netto-Null-Wirtschaft und weitere Informationen über die ESG-Errungenschaften des Unternehmens finden Sie hier.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir betreuen 3000 Banken, von den größten bis hin zu Herausforderern und Gemeinschaftsbanken in über 150 Ländern, indem wir ihnen helfen, neue Bankdienstleistungen und hochmoderne Kundenerlebnisse aufzubauen. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren erfolgreichsten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.