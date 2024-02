Innsbruck (ots) -Bewerberzahlen über den Vorjahreswerten | Im Schnitt drei Bewerbungen auf einen StudienplatzGood News am MCI: Im laufenden Bewerbungsverfahren um die begehrten Studienplätze an der Unternehmerischen Hochschule® erfreut man sich auch heuer wieder einer überaus positiven Nachfrage.Konkret stehen für Studienbeginn im Herbst 2024 insgesamt 1.300 Studienplätze zur Verfügung. Mittlerweile hält man bei bereits 1.600 Bewerbungen und liegt damit neuerlich über den Vorjahreswerten, wo bis zum Ende der Bewerbungsfrist jeweils rund 4.000 Bewerbungen verzeichnet werden konnten. "Wir gehen auch heuer wieder von einer ähnlichen Zahl aus, womit im Durchschnitt etwa drei Bewerbungen auf jeden Studienplatz kommen", gibt Rektor Andreas Altmann bekannt.In den Aufnahmeverfahren geht es neben der Überprüfung der inhaltlichen Voraussetzungen vor allem um Leistungsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, soziales Engagement, unternehmerische Orientierung, Internationalität und Durchhaltevermögen. In Verbindung mit einem qualitätsvollen Studium, Studienaufenthalten im Ausland, Unternehmenspraktika, einem leistungsfähigen Career Center und dem legendären Netzwerk des MCI bieten sich nach erfolgreichem Abschluss hervorragende Karrierechancen für MCI Alumni.Mehr Informationen Klicken Sie hier (https://www.mci.edu/de/medien/news/5623-mci-bewerbungen-2024)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5714330