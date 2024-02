Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Je nach Börsenplatz liegt die Aktie von Palantir gegenwärtig durchaus im Plus: Am Mittwoch konnte der Titel zumindest den Vortageskurs in den ersten Handelsstunden verteidigen. Das ist insofern eine gute Nachricht, als die einsetzenden Gewinnmitnahmen vom Dienstag keine besondere Rolle für den Titel zu spielen scheinen. Vielmehr kann die Aktie aus der Warte von Analysten [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...