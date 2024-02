Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Nikola hat am Mittwoch einen deutlichen Kursaufschwung realisiert. Immerhin, könnten Analysten und Investoren sagen. Tatsächlich ist die Aktie mit gut 0,65 Euro weiterhin schwach aufgestellt. Derzeit sieht es noch so aus, als würden die Notierungen rasch in einen Aufwärtstrend übergehen. Vielmehr deutet vieles darauf hin, dass der Kurs der Aktie zumindest wirtschaftlich betrachtet gerechtfertigt ist. Denn: [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...