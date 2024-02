Die Analysten staunten nicht schlecht, als TUI für das erste Quartal einen Profit von 6 Mio. € meldete. In der Regel fällt in diesem Zeitraum für TUI ein Verlust an. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 15 % auf ein Rekordhoch von 4,3 Mrd. €, während die Zahl der Gäste um 6 % auf 3,5 Mio. zulegte. Die Buchungen für den Sommer liegen 8 % über Vorjahr, die durchschnittlichen Preise 4 % höher. Mithin sind die Jahresziele (Umsatz + 10 % und operativer Gewinn + 25 %) voll im Plan. 2024 wird voraussichtlich zudem das Jahr, in dem TUI erstmals wieder den Rekord aus 2019 mit 20 Mio. Buchungen einstellen wird. Die Dt. Bank sieht es richtig und bestätigt den operativen Trend, der noch stärker sei als anfangs gedacht. Man sieht ein Ziel von 10,50 €. 1 € Intraday-Volatilität gestern belegt die grundsätzliche Unsicherheit in der zweiten Reihe. Allerdings könnten auch Verkäufe im Vorfeld des Delistings in London im April aus Index-Gründen eine Rolle gespielt haben.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 07.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Starke US-Konjunktur kompensiert enttäuschte Zinshoffnungen- Defence-Sektor bleibt en vogue- Gute Auftragslage bei BILFINGER- PROSIEBENSAT.1 überraschtBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info