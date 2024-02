Neben KI ist Rüstung das Thema an der Börse. Immer neue politische Forderungen nach höheren Verteidigungsausgaben treiben die Kurse von Rheinmetall und Hensoldt an. Rheinmetall markiert am Mittwoch ein Rekordhoch, Hensoldt ist davon nur noch einen Hauch entfernt. AKTIONÄR-Leser haben in nur vier Wochen top verdient.Rheinmetall und Hensoldt gehören wie Titel aus den Branchen Tabak, Alkohol oder Glücksspiel zu den sogenannten Sünden-Aktien (Sin Stocks). Ein Investment in Laster hat sich an der Börse ...

