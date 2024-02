Paderborn (ots) -BREMER ist deutschlandweit eines der führenden Unternehmen im schlüsselfertigen Bauen mit Stahlbetonfertigteilen. Am Stammsitz Paderborn wurde jetzt die BREMER greentech GmbH gegründet. Die 100%-ige BREMER-Tochter widmet sich der Planung, Projektierung, Realisierung und Wartung von Photovoltaik-Anlagen."Bereits seit einigen Jahren errichten wir Gebäude, die für eine Installation von Aufdachanlagen ausgerüstet sind. Viele Kunden haben sich aber zunächst gegen die Errichtung der Anlagen entschieden, um den oftmals komplizierten Schnittstellen- und Anschlussproblemen aus dem Weg zu gehen. Um das große Potential der Dachflächen für eine nachhaltige Energieerzeugung zu heben und auch unseren Kunden den Weg dorthin einfacher zu machen, haben wir die BREMER greentech GmbH gegründet. Im letzten Jahr sind wir mit einem äußerst erfahrenen Team gestartet", berichtet Bernd Jungholt, Geschäftsführer der BREMER greentech GmbH.Die BREMER greentech GmbH versteht sich als Generalunternehmer für den komplexen und gewerkeübergreifenden Bereich Photovoltaik. "Bei PV-Anlagen dieser Größenordnung gilt es viele technische und rechtliche Aspekte zu beachten. Mit uns profitiert der Bauherr von einem festen Ansprechpartner, der sich um die Planung, die Montage, den Anschluss und die Anmeldung der Anlage kümmert", erklärt Jungholt. Durch die Zusammenarbeit mit einem eingespielten Team gibt es eine hervorragende Kommunikation zwischen den jeweiligen Fachplanern und an den Schnittstellen der Gewerke.Mit Susana Castro, Leiterin kaufmännische Abwicklung und Einkauf, und Ulrich Fernhomberg, Leiter technische Abwicklung und Planung, stehen den Kunden zwei Ansprechpartner mit jahrzehntelanger Erfahrung zur Verfügung. Susana Castro bringt neben ihrer Erfahrung und fachlichen Kompetenz auch ein großes Einkaufsnetzwerk mit. Dazu gehören sowohl die benötigten Komponenten als auch Nachunternehmer, mit denen regelmäßig zusammengearbeitet wird. Das gewährleistet eine reibungslose und effiziente Zusammenarbeit.Ulrich Fernhomberg leitet die technische Entwicklung der BREMER greentech GmbH und kümmert sich insbesondere um die technische Realisierbarkeit. Neben der Statik und Ballastierung gehört dazu auch die Anbindung an den Netzversorger, Planung und Anschluss an die Netzverknüpfungspunkte, Schutzkonzepte sowie der Einsatz von Fernwirktechnik für die Netzsicherheit und Netzregelung.Ganz egal ob Neubau oder Bestandsgebäude: Die BREMER greentech GmbH unterstützt ihre Kunden dabei, die Potenziale der Dachflächen voll auszuschöpfen, erneuerbare und nachhaltige Energieträger zu nutzen und gleichzeitig die Energiekosten möglichst gering zu halten.Über BREMERIn Deutschland zählt BREMER zu den führenden Unternehmen im schlüsselfertigen Bauen im Industrie- und Gewerbebau. Das 1947 gegründete Familienunternehmen agiert mit seinen Standorten Stuttgart, Leipzig, Ingolstadt, Hamburg, Bochum, Berlin-Brandenburg, Bremen, Karlsruhe, Hannover, Erfurt sowie Krakau und Poznan (Polen) europaweit. Geplant und gefertigt wird in eigenen Werken am Hauptsitz Paderborn und in Leipzig.Als ganzheitlicher Anbieter der Immobilien- und Bauwirtschaft begleitet BREMER seine Kunden von der Projektentwicklung über die Fertigung bis zum schlüsselfertigen Bau und den Serviceleistungen für das Gebäude im laufenden Betrieb.Das Leistungsspektrum umfasst Bürogebäude, Einrichtungshäuser, Kühlhäuser, Logistikgebäude, Produktionsgebäude und Verbrauchermärkte. BREMER arbeitet und baut ressourcenschonend durch ein frühzeitiges Zusammenführen von Standort, Gebäude, Technik und Nutzung. Die Wertschöpfungs- und Versorgungskette wird dauerhaft mit den Kunden optimiert.Pressekontakt:Jens LoberTelefon: +49 5251 770-50118Mobil: +49 174 3488816E-Mail: J.Lober@bremerbau.deOriginal-Content von: BREMER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169564/5714358