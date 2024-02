DEFAMA - Fels in der Brandung, so könnte man eine Parallele zu einem bekannten Versicherungsunternehmen ziehen. Während andere Immobiliengesellschaften in Probleme gerieten, in der Regel rote Zahlen ablieferten, operativ und auch beim Aktienkurs, und teilweise auch die Segel streichen mussten, steht DEFAMA heute grösser und stärker als zu Beginn des Jahres 2023 da. Woran es liegt? SFC Energy's Erfolgsstory nach "Übererfüllung"der 23'er Prognose erhält weiteres Futter. Erstauftrag für neue Hybridlösung als Startschuss? Deutsche Konsum REIT bleibt Problemfall - heute Quartalszahlen. Aber wichtiger ...

