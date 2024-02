© Foto: Zucchi Uwe - picture-alliance / dpa



Bloomsbury gibt eine optimistische Gewinnprognose ab und führt die Bestsellerlisten mit seinem neuesten Roman "Crescent City" an. Die Aktie erreicht daraufhin ein neues Rekordhoch. Der Harry-Potter Verleger Bloomsbury Publishing hat am Mittwoch eine Jahresprognose für Gewinn und Umsatz veröffentlicht, die deutlich über den Markterwartungen liegt. Grund dafür sind unter anderem die guten Verkaufszahlen des neuesten Fantasy-Titels der Crescent City-Reihe von Sarah J. Maas, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Wie das in London ansässige Unternehmen mitteilte, liegt der Marktkonsens für das am 29. Februar 2024 endende Geschäftsjahr bei einem Umsatz von 291,4 Millionen Pfund (366,4 …