Tagesausblick für 15.02.: DAX schließt fester. Medientitel und Delivery Hero ziehen an.

Der DAX® erholte sich vom gestrigen Rücksetzer - allerdings mit angezogener Handbremse. Gute Unternehmenszahlen und ein freundlicher Handelsauftakt in den USA gab den Bullen im Tagesverlauf Rückenwind. Morgen wird eine Rede von EZB-Chefin Christine Lagarde erwartet. Zudem stehen eine Reihe von Wirtschaftszahlen aus den USA zur Veröffentlichung an.

Die US-Inflationszahlen setzten die Anleihen gestern teilweise kräftig unter Druck. Heute hat sich die Lage wieder stabilisiert und die Renditen gaben mehrheitlich etwas nach. Dies sorgte auch bei den Edelmetallen für eine Stabilisierung. Dabei pendelte sich der Goldpreis bei 1.985 US-Dollar ein und die Notierung für eine Feinunze Silber verbesserte sich auf 22,20 US-Dollar. Wenig Bewegung ist derweil am Ölmarkt zu beobachten. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil stagnierte im Bereich von 82,60 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Delivery Hero meldete heute Eckdaten zum abgelaufenen Quartal. Demnach legte der Umsatz um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Finale Geschäftszahlen zu 2023 werden erst im April gemeldet. Allerdings stellte der Konzern in Aussicht, dass sich der bereinigte operative Gewinn in diesem Jahr auf 725 bis 775 Millionen Euro rund verdreifachen soll. Der MDAX®-Wert startete daraufhin zweistellig zu. Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) profitierte von guten Zahlen des Konkurrenten DaVita und die Aktie des Mutterkonzerns Fresenius mit. MTU Aero Engines und Puma sowie die Medientitel ProSiebenSat.1 und RTL Group machten nach positiven Analystenkommentaren jeweils einen Sprung nach oben. ThyssenKrupp ist im ersten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Anleger quittierten dies mit einem Kursabschlag. Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW standen heute auf der Bremse. Morgen werden Absatzzahlen für Januar veröffentlicht.

Morgen werden unter anderem Airbus, Aurubis, Commerzbank, Elmos Semiconductor, Pernod Ricard und Renault Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine:

Germany-Car sales

ECB President Lagarde speaks

Spain-Inflation

Germany-IPSOS PCSI

ECB chief economist Lane speaks - Speech by Mr Lane in an online seminar organised by Florence School of Banking and Finance in Florence, Italy

National Economic Council Director Brainard speaks to NABE conference

United States-Philly Fed New

United States-Empire State

United States-Jobless

United States-Imports/Exports

United States-Retail Sales

United States-Industrial productio

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.946/17.050 Punkte Unterstützungsmarken: 16.779/16.830/16.875 Punkte Der DAX® bestätigte den Ausbruch über 16.875 Punkte und hangelte sich im Tagesverlauf bis an die nächste Widerstandsmarke bei 16.946 Punkte nach oben. MACD und RSI zeigen noch keine Schwäche. Gelingt der Ausbruch über die Hürde besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung bis in den Bereich des Allzeithochs. Auf der Unterseite bildete der Leitindex zwischen 16.779 und 16.875 Punkten eine Unterstützungszone. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 12.01.2024 - 14.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 15.02.2019 - 14.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 - 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 95,28* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 99,00** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024 * max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.02.2024; 17:40 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 9,80 13.507,48592 15.195,92166 5 Open End DAX® HC977R 11,64 15.195,748227 16.040,631828 10 Open End DAX® HC0558 10,27 15.758,502329 16.321,080862 15 Open End DAX® HD136D 9,27 16.208,705611 16.545,846688 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14:02.2024; 17:40 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 6,65 20.257,760216 18.570,28879 -5 Open End DAX® HC8E76 4,16 18.569,497909 17.724,585754 -10 Open End DAX® HC7FDJ 6,60 18.006,743807 17.443,132726 -15 Open End DAX® HD275V 7,89 17.556,540525 17.219,454947 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.02.20224; 17:40 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.