Önder Çiftçi, Geschäftsführer bei Ophirium GmbH, spricht im Interview mit wallstreetONLINE über die anhaltende Relevanz von Gold als krisensichere Anlage. Der Experte betont, dass Gold weit mehr als nur ein Zahlungsmittel ist. Es dient als solide Wertanlage, insbesondere im Euroraum, wo Anleger in den letzten vier Jahren signifikante Gewinne erzielen konnten. Während der Goldpreis in Dollar über die letzten drei Jahre relativ stabil blieb, stieg der Euro-Goldpreis von 1400 auf fast 1900 Euro pro Unze. Çiftçi betont, dass der Erfolg einer Goldinvestition maßgeblich von der Wahl der Anlageform abhängt. Während papierbasierte Goldinvestitionen, die gegen Währungsschwankungen abgesichert sind, oftmals enttäuschende Ergebnisse lieferten, erzielten Anlagen in physisches Gold oder nicht währungsgesicherte Goldanlagen überdurchschnittliche Erfolge. Darüber hinaus führt Çiftçi aus, dass Goldminenaktien zwar eine attraktive Option sein können, deren Erfolg jedoch stark von den Bedingungen im Terminmarkt und externen Faktoren wie Umweltregulierungen und Energiekosten abhängt. Jetzt das komplette Interview ansehen!