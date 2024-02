Köln. (ots) -



Nach zehn Jahren Stillstand darf der Flughafen Köln/Bonn sein Vorfeld wieder vollständig nutzen. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe) unter Berufung auf Flughafen und NRW-Verkehrsministerium berichtet, hat Minister Oliver Krischer (Grüne) nun den entsprechenden Planfeststellungsbeschluss gefasst. Aufgrund einer Klage durfte der Flughafen seit 2014 einen wichtigen Teil seines betonierten Rollfeldes nicht nutzen. Das ist nun wieder möglich. Weiterhin ist laut Flughafen Köln/Bonn mit dem Beschluss "die Umsetzbarkeit von Bauprojekten verbindlich festgestellt worden, die der Flughafen Köln/Bonn bei Bedarf gegebenenfalls in der Zukunft verwirklichen könnte. Dazu zählen ein Anbau an das Terminal 2, der Neubau eines Parkhauses und einer zweiten Halle für Allgemeine Luftfracht sowie ein neues Gebäude für die Flughafenverwaltung". Diese Projekte seien vorsorglich in den Antrag einbezogen, um auf Marktentwicklungen reagieren zu können. "Wir begrüßen, dass das Planfeststellungsverfahren jetzt abgeschlossen ist", sagte Kölns Flughafen-Chef Thilo Schmid.



https://www.ksta.de/wirtschaft/nach-zehn-jahren-sperre-flughafen-koeln-bonn-darf-vorfeld-wieder-voll-nutzen-739403



