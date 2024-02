LEIPZIG (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Äußerungen von Donald Trump zum Nato-Bündnis scharf kritisiert. "Ich finde die Äußerungen von Donald Trump in mehrfacher Hinsicht verantwortungslos", sagte der Grünen-Politiker am Mittwochabend bei einem Talk des Redaktionsnetzwerkes Deutschland (RND) in Leipzig. Sie seien "verantwortungslos gegenüber denjenigen, die sich darauf verlassen, dass Verträge eingehalten werden, dass es eine Bündnisverpflichtung in einem militärischen Bündnis gibt".

Trump hatte am Wochenende bei einem Wahlkampfauftritt deutlich gemacht, dass er Bündnispartnern mit geringen Verteidigungsausgaben im Fall eines russischen Angriffs keine amerikanische Unterstützung gewähren würde.

Die Ukraine brauche die Unterstützung Europas und der USA, sagte Habeck weiter. Ein Sieg Putins im Ukraine-Krieg wäre ein Signal an alle Leute, die glauben, mit militärischen Mitteln politische Ziele erreichen zu können. "Dann haben wir Kriege überall. Das kann doch nicht die Welt sein, auf die wir hinstreben", sagte Habeck./bz/DP/he

