Der Sportstreamingdienst Dazn hat mit dem "Football-Paket" ein neues Abo gestartet, das sich vor allem an Fußballfans richtet. Das Problem: Die Abooption ist nicht so leicht zu finden - und auch nicht für alle zu haben. Es ist noch gar nicht lange her, da hatte Dazn schon einmal eine interessante Aboversion angekündigt, die nur schwer auffindbar ist: das Gratisabo. Die kostenlose Option, die eine Reihe von Fußballspielen aus internationalen Ligen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...