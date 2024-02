Freiburg (ots) -



Wenn eine Partei wie die Grünen, die in Baden-Württemberg den Ministerpräsidenten stellt und in Berlin an der Regierung beteiligt ist, in einer ihrer Hochburgen den politischen Aschermittwoch absagen muss, ist dies kein Ruhmesblatt für den Stil der politischen Auseinandersetzung. Für viele Demonstranten, das zeigten die Spruchbänder, sind die Grünen aber nicht nur Gegner, sondern Feind Nummer Eins. (...) Längst geht es den Bauern um mehr als Agrardiesel, viele fühlen sich etwa erstickt von der Vorschriftenflut. Inzwischen gilt der Unmut gar dem als übergriffig empfundenen Agieren von Politik überhaupt. Einer hat sich nun erneut der wütenden Menge gestellt - Özdemir. Er zeigt, wie es geht: Der berechtigte Ärger über die Ausbrüche Einzelner darf den Dialog nicht abreißen lassen. So mancher Feuerkopf muss also runter vom Traktor - und die Politik muss zeigen, dass sie verstanden hat. https://mehr.bz/bel46a



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5714417

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken