IMX steigt um 7,00 % und BEAM um 6,03 %, während neuer P2E-Presale 8,7 Mio. $ erzielt

Insbesondere die GameFi-Coins konnten zuletzt massive Kursgewinne und neue Hochs verzeichnen. Denn es handelt sich um einen besonders nützlichen und den aktivsten Kryptosektor. Ebenso hat die Mainstream-Adaption immer mehr an Fahrt aufgenommen und immer mehr erwarten, dass das Blockchain-Gaming die nächsten 100 Mio. Nutzer in das Web3 bringt. Zudem sollen laut den Angaben von CoinGecko schon 29 der 40 größten Gaming-Unternehmen derzeit im Bereich der Web3-Spiele tätig sein. Zu ihnen gehören unter anderem Sony, Ubisoft, Konami, Pokémon, Square Enix, SEGA und viele mehr. Im Zuge der Web3-Gaming-Renaissance haben zuletzt vor allem die folgenden GameFi-Coins profitiert:

Immutable (IMX) setzt Rallye fort

Nachdem der nach Marktkapitalisierung führende GameFi-Coin IMX den diagonalen Widerstand bei 1,7 USD getestet hat, konnte dieser um mehr als 82 % steigen. Zuletzt hat IMX das wichtige 23,6er-Fibonacci-Retracement bei 2,52 USD überwunden und noch einmal an Momentum gewonnen. Kurzfristig könnte die Rallye noch bis in den Bereich von 4,4 USD gehen.

Angetrieben wird sie durch einige wichtige Errungenschaften, welche das Play-to-Earn-Ökosystem in letzter Zeit verzeichnen konnte. So ist vor allem der Immutable Passport hervorzuheben, welcher eine einfache und nahtlose Nutzung für traditionelle Web2-Gamer ermöglicht, um somit die Einstiegshürden für diese zu eliminieren. Aber auch für Entwickler wurden SDKs bereitgestellt, um ihnen selbst ohne Vorerfahrungen im Blockchain-Bereich die Implementation dieser Technologien zu erleichtern.

Ebenso wurde am 29. Januar die neue Blockchain in Zusammenarbeit mit Polygon für die ersten Entwickler gestartet, welche den Namen zkEVM trägt und mit der Ethereum Virtual Machine kompatibel ist. Sie ermöglicht niedrigere Kosten, enorme Skalierbarkeit und Sicherheit. Als Nächstes ist ein Upgrade für den 27. Februar geplant, mit dessen Hilfe die Verlässlichkeit und Stabilität von Immutable noch weite gesteigert werden sollen.

Hervorgehoben wurde IMX auch von den Krypto-Analysten von Messari in "Crypto Theses 2024", in welchem behauptet wurde, dass Immutable und Polygon rund 70 % des gesamten P2E-Marktes ausmachen. Überdies wurde IMX auch von VanEck aufgrund seines Passports empfohlen.

Umso beeindruckender ist, dass laut Decrypt alle Immutable-Spiele im populären Epic Games Store gelistet wurden. Zudem hat das Spieleanalyse- und Beratungsunternehmen Naavik nur Games von Immutable zu den am stärksten erwartete Titel für das Jahr 2024 gezählt. Hinzu kommen immer mehr Partnerschaften mit Spieleentwicklern, welche sich langfristig förderlich auswirken dürften.

Jetzt in neusten GameFi-Coin investieren!

Beam (BEAM) ist nicht mehr aufzuhalten

Ein weiterer wichtiger Coin im GameFi-Bereich ist Beam, welcher heute um beeindruckende 6,03 % und während der vergangenen Woche um 69,64 % steigen konnte. Dabei wurde erst heute wieder ein neues Allzeithoch von 0,030 USD ausgebildet, welches zusammen mit dem steigenden OBV die Rallye sogar noch einmal bis auf 0,038 USD weitergehen lassen könnte.

Vielen ist der Beam Coin auch als Merit Circle (MC) bekannt, welches eine auf dem GameFi-Bereich spezialisierte DAO (dezentrale autonome Organistation) ist. Allerdings hat diese am 24. Oktober 2023 ein Rebranding erfahren und ihren MC Token in BEAM umgewandelt. Dabei handelt es sich um ein Avalanche Subnet, welches auf den Play-to-Earn-Bereich spezialisiert ist.

Zwar befindet sich Beam noch am Anfang, dennoch konnten schon einige Errungenschaften erzielen. So werden bereits 20 Spiele auf der Blockchain entwickelt, welche unterschiedlichste Genres abdecken, von MMORPGs und Action-RPGs bis hin zu Fitness-Anwendungen und Kartenspiele. Auf diese Weise können schon zu Beginn unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden, was neben der spekulativen auch die natürliche Nachfrage antreibt.

Überdies wird auch für die Gamestudios und Publisher ein SDK (Software Developer Kit) bereitgestellt, sodass diese schnell und einfach eigene Blockchain-Games entwickeln können. Somit könnte Beam wie auch Immutable leichter skalieren und sich schneller entwickeln.

Ebenso wird für die Nutzer eine Swap-Möglichkeit geboten, mit welcher sie verschiedene Assets tauschen können. Hinzu kommt die Companion App, mit welcher sich die unterschiedlichen In-Game-Vermögenswerte verwalten und die Spiele-Statistiken ablesen lassen. Zudem gibt es auch schon einen NFT-Marktplatz und eine Bridge.

Jetzt in GameFi-Zukunft investieren!

Neuer GameFi-Token bietet noch höheres Steigerungspotenzial

Während Immutable X und Beam bereits beeindruckende Kursanstiege und Marktkapitalisierungen in Milliardenhöhe verzeichnet haben, bieten vor allem neue Coins ein noch stärkeres Steigerungspotenzial. Einer der zurzeit heißesten Kandidaten, der schon vor seinem Start eine enorme Reichweite aufbauen konnte, ist Meme Kombat. Sollte er die Marktkapitalisierung von Immutable erreichen, wäre das eine Rendite von 200x.

Das innovative Projekt verspricht mithilfe von bahnbrechenden künstlichen Intelligenzen einen außergewöhnlichen Unterhaltungsreichtum voller Abwechslungen, der das bisherige Angebot von Spielen in den Schatten stellen soll. Auf diese Weise sollen monotone und langweilige Spielabläufe künftig der Vergangenheit angehören und ein neues Zeitalter der Unterhaltung eingeleitet werden. Ein weiterer positiver Aspekt liegt dabei auch in dem enormen Skalierungspotenzial von Meme Kombat.

Das Memecoin-Image ist jedoch trügerisch, da Meme Kombat im Gegensatz zu diesen von bekannten Kryptospezialisten entwickelt wurde. Ebenso wurden die Smart Contracts von Coinsult auf Schwachstellen überprüft, was den Anlegern eine höhere Sicherheit bietet. Zudem unterscheidet sich Meme Kombat von den sinnlosen und nutzlosen Memecoins durch seinen mehrfachen Nutzen. Besonders vorteilhaft ist, dass die erste Saison in Kürze nach Abschluss des Presales stattfindet, sodass bald die natürliche Nachfrage hinzukommt.

Die Kampfarena für virale Meme-Ikonen im Stil des weltweit beliebten Mortal Kombats konnte schnell Scharen von Anlegern begeistern und eine hohe Finanzierungssumme von mehr als 8,7 Mio. USD erzielen. Neben dem attraktiven Alleinstellungsmerkmal und den vielen positiven Prognosen wurden sie auch von den hohen Staking-Renditen von 107 % und den Buchgewinnen durch die Vorverkaufspreiserhöhungen angezogen. Dass 80 % der erworbenen Token gestakt wurden, unterstreicht das Potenzial von Meme Kombat und begünstigt Kursexplosionen bei der Listung.

Jetzt in KI-optimiertes Meme Kombat investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.