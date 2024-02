Der Advanced Technology Research Council (ATRC) von Abu Dhabi hat eine Absichtserklärung mit dem Ministerium für Information und Telekommunikation der Republik Serbien und dem Institut für Forschung und Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz Serbiens unterzeichnet. Diese bahnbrechende Zusammenarbeit zielt darauf ab, das technische Fachwissen des ATRC und seiner Tochtergesellschaften für die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in die technologische Infrastruktur Serbiens zu nutzen.

His Excellency Shahab Issa Abu Shahab, Director General of ATRC, Mihailo Jovanovic, Minister of Information and Telecommunications of the Republic of Serbia and Dubravko Culibrk, Director of the Institute for AI Research and Development of Serbia signed a Memorandum of Understanding on the sidelines of the World Government Summit 2024. (Photo: AETOSWire)