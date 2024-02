LEER (dpa-AFX) - "Ostfriesen-Zeitung" zu VW/Menschenrechte:

"Sorry VW, aber da ist noch einiges aufzuarbeiten. Volkswagen gilt als einer der sozialsten Arbeitgeber der Welt. Politik und Arbeitnehmervertretungen mischen hier mit, wie in kaum einem anderen Unternehmen. Zwangsarbeiter passen da einfach nicht ins Bild. Zweitens spielt dieser ganze Schlamassel ausgerechnet in jenem Land, das den wichtigsten Einzelmarkt für den gesamten Konzern abbildet. Deutsche Diskussionen über Menschenrechtsverletzungen kommen in China bekanntlich gar nicht gut an. Und schließlich werfen die offenbar eher unvollständigen Ermittlungen ein ziemlich schlechtes Licht auf die ansonsten doch so gründlichen Deutschen. Dieser dreifache Image-Schaden dürfte sich sowohl bei den Abverkäufen im In- und Ausland bemerkbar machen als auch auf den Börsenwert des Unternehmens einzahlen. Das führt unterm Strich zu fehlenden Investitionsmitteln, die früher oder später in den einzelnen Werken zu spüren sein werden."/yyzz/DP/he

Jetzt den vollständigen Artikel lesen