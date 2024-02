BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Der Bremerhavener Tiefkühlkosthersteller Frosta berichtet am Donnerstag (11.00 Uhr) über seine Bilanz im vergangenen Jahr. Im Geschäftsjahr 2022 war der Überschuss als Folge der Energiekrise auf 24,3 Millionen Euro (2021: 28,6 Mio Euro) gesunken. Frosta hatte nach eigenen Angaben die Kostensteigerungen für Lebensmittel und Energie nur zeitverzögert an die Kunden weitergegeben können. Zudem hatte Frosta die Lagerbestände 2022 im Vergleich zu 2020 fast verdoppelt, um Unsicherheiten zu überbrücken. Der Umsatz war 2022 dennoch im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 Prozent auf 579 Millionen Euro gestiegen.

Frosta stellt Tiefkühlprodukte sowohl unter der Eigenmarke Frosta als auch für Eigenmarken der großen Handelsketten her. Die Produktpalette umfasst Fisch, Gemüse, Obst, Kräuter und Fertiggerichte, die inzwischen auch in veganen Varianten angeboten werden. Frosta produziert in drei Werken in Deutschland und einem in Polen. Das Unternehmen beschäftigt rund 1700 Menschen./jbi/DP/zb

