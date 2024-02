Immer wieder kommt es vor, dass Aktien in ein negatives Momentum geraten und dementsprechend deutlich fallen. Bei diesen drei Werten findet aktuell eine solche Entwicklung statt und Anleger sollten sich dringend fernhalten: Einige Aktien sollten Investoren vermeiden, um nicht in eine Abwärtsspirale gerissen zu werden und heftige Kursverluste zu erleiden. Auf den ersten Blick solche Titel zu erkennen, ist allerdings teilweise gar nicht so einfach. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...