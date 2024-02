Der weltgrößte Lachsproduzent Mowi hat gestern seine Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2023 vorgelegt. Die Ergebnisse der Norweger sowie die Ankündigung einer höheren Dividende kamen am Markt gut an. Die Mowi-Aktie konnte zulegen und dadurch ein frisches Kaufsignal generieren. So verbuchte Mowi im vierten Quartal 2023 einen neuen Rekordumsatz von 1,43 Milliarden Euro, nachdem im Vorjahresquartal noch 1,36 Milliarden Euro erlöst wurden. Erfreulich für die Mowi-Aktionäre: ...

