The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.02.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.02.2024



ISIN Name

XS1953035844 FMO NED.M.O. 19/24 MTN

XS1567901761 SECURITAS AB 17/24 MTN

XS1953271225 UNICREDIT 19/29 FLR MTN

DE000HLB3YE1 LB.HESS.THR.CARRARA02I/19

USG3980PAA33 GOL FINANCE 06/UND

XS1953916290 USBEKISTAN,R 19/24 REGS

DE000DZ1J881 DZ BANK IS.A465

US38141GXE96 GOLDM.S.GRP 19/24

XS1951067039 CBOM FIN. 19/24 REGS

