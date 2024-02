The following instruments on XETRA do have their first trading 15.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.02.2024Aktien1 KYG5313A1013 East Buy Holding Ltd.2 CA00792K1075 Aero Energy Ltd.3 US62856X2018 MyMD Pharmaceuticals Inc.4 FR001400N1P4 Pharnext5 CA75867R2037 Refined Metals Corp.Anleihen/ETF1 US718172DG16 Philip Morris International Inc.2 US0778FPAM16 Bell Canada3 XS2768933603 BMW Finance N.V.4 US09659W2X16 BNP Paribas S.A.5 US09659W2W33 BNP Paribas S.A.6 US233331BK28 DTE Energy Co.7 DE000DW6ABH8 DZ BANK AG8 DE000DW6ABG0 DZ BANK AG9 US04316JAJ88 Arthur J. Gallagher & Co.10 US04316JAH23 Arthur J. Gallagher & Co.11 XS2767246148 BNG Bank N.V.12 XS2764839945 Kenia, Republik13 DE000A382400 Kreditanstalt für Wiederaufbau14 US29736RAV24 The Estée Lauder Companies Inc.15 GB00BRX9CC80 Capital Investment Ventures Ltd.16 US0778FPAN98 Bell Canada17 DE000HLB54J3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 IE000L0X6L81 Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF