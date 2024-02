Der Aluminium-Konzern Amag verbuchte im Jahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 1.459,2 Mio. Euro, nach 1.726,7 Mio. Euro in 2022, was laut Unternehmen auf niedrigere Absatzmengen sowie des geringeren Aluminiumpreis- und Prämienniveaus zurückzuführen ist. Mit 425.800 Tonnen lag der Gesamtabsatz, bedingt durch den marktbedingten Nachfragerückgang, unter dem Vorjahresniveau (442.000 Tonnen). Das erzielte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt bei 188,4 Mio. Euro (2022: 247,1 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) wird mit 102,4 Mio. Euro ausgewiesen (2022: 159,7 Mio. Euro), das Ergebnis nach Ertragsteuern mit 66,4 Mio. Euro (2022: 109,3 Mio. Euro). CEO Helmut Kaufmann: "Die angekündigten Optimierungen im Working Capital wurden ...

