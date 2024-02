Im vierten Quartal 2023 erzielte der Worforce-Management-Software-Spezialist ATOSS Software (WKN: 510440) Umsätze in Höhe von 41 Mio. Euro (+28 % gegenüber dem Vorjahresquartal). Auf das Gesamtjahr betrachtet steht der Umsatz nun bei 151 Mio. Euro und einem Umsatzwachstum von knapp 33 %. Noch erfreulicher ist, dass erneut das Zukunftsgeschäft mit Cloud&Subscriptions der Umsatztreiber war und ein Plus von 44 % im vierten Quartal bzw. von 55 % über das Gesamtjahr lieferte. Mit 53 Mio. Euro an Jahresumsätzen ...

