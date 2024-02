News von Trading-Treff.de Was für eine starke Korrektur im DAX gestern! Reicht es heute für ein neues Allzeithoch? Analyse und ein Blick voraus in diesem Artikel. Am Aschermittwoch war nichts vorbei - Der Rückblick Der DAX sollte gestern eigentlich unterhalb der Range einen ruhigen, wenn auch positiven Tag erleben. In Abhängigkeit der US Börsen hätte es sogar noch weiter short gehen können. Die US Börsen reagierten freundlich, was der DAX zum Anlass ...

