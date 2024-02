London (www.fondscheck.de) - HANetf legt in Zusammenarbeit mit Sprott Asset Management den ersten europäischen Junior Uranium Miners UCITS ETF auf, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der ETF wird am 23. Februar 2024 auf Xetra gelistet und bildet den Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners? Index ab. Der Junior Uranium Miners ETF konzentriert sich auf kleine und mittelgroße Uranminenbetreiber, die vom weltweiten Wachstum der Kernenergie profitieren. ...

