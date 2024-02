Welch' ein sagenhafter Start an der Börse: Die Renk-Aktie (RENK73) hat am Mittwoch erneut um fast +12% zugelegt. Sie steht am Donnerstagmorgen bei 28,26 € und damit kurz vor einem Verdoppler nach dem Börsengang zum Ausgabepreis von 15 € je Anteilsschein - und das binnen einer Woche. Was befeuert den Sturm auf die Renk-Aktie? Und wie lange kann das noch so weitergehen? Renk vorgestellt Die Renk Group mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweiter Hersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...