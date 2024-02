© Foto: Helmut Fricke/dpa



Die Commerzbank hat trotz einem schwächeres Schlussquartal die Erwartungen am Markt übertroffen und blickt auch optimistisch in die Zukunft. Nun soll die Dividende kräftig angehoben wurden.Die Commerzbank hat im vierten Quartal einen Gewinn-Rückgang verzeichnet, übertraf dabei jedoch die Analystenerwartungen, wie das vor knapp einem Jahr in den Dax zurückgekehrte Geldhaus am frühen Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Das vierte Quartal schloss die Bank mit einem Nettogewinn von 395 Millionen Euro ab und übertraf damit die Analystenschätzungen, die einen Gewinn von 330 Millionen Euro vorhergesagt hatten. Trotz des Rückgangs um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem ein Gewinn …