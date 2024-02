BHP muss eine Abschreibung in Höhe von knapp 2,5 Mrd USD auf sein Nickel-Geschäft in Australien vornehmenBKB: Starkes operatives Ergebnis durch profitables WachstumEssilorLuxottica belastet durch Kosten - Dividende erhöhtRenault fährt nach deutlicher Verbesserung wieder Gewinn ein - Dividende 1,85 EUR (Prog 1,37) Telecom Italia hat sowohl im Schlussquartal als auch im Gesamtjahr 2023 operativ mehr verdient Airbus verdient weniger als erwartet, plant Sonderdividende - will Produktion 2024 weiter steigern CBK (VB +2,6%)Commerzbank 2023 mit Rekordgewinn dank höherer Zinsen DBK Deutsche Bank positioniert sich im Wettbewerb um hochvermögende Kunden neu, Gespräch mit Lars Stoy (HB) DHER Delivery Hero will für Foodpanda mehr als eine Milliarde Euro, Gespräch mit Firmenchef ...

