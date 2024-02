Der Premium-Caterer DO & CO verzeichnet in den ersten drei Geschäfts-Quartalen einen Umsatz von 1.358,24 Mio. Euro (+30,8 Prozent zum Vorjahreswert in Höhe von 1.038,70 Mio. Euro) und profitiert eigenen Angaben zufolge in allen Divisionen von einer erhöhten Nachfrage. Das EBITDA wurde auf 150,27 Mio. Euro (Vorjahresperiode 108,53 Mio. Euro), das EBIT auf 101,8 Mio. Euro (vs. 65,45 Mio. Euro) und das Konzernergebnis auf 52,92 Mio. Euro (vs. 25,36 Mio. Euro) gesteigert. Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit 270,66 Mio. Euro ausgewiesen. Mit einem Umsatz in Höhe von 1.001,80 Mio. Euro (Vorjahresperiode: 759,75 Mio. Euro) verzeichnet der Bereich Airline Catering neuerlich einen Umsatzrekord. In der neuen Küche in Miami konnten, neben Delta, zusätzlich die ...

