Zürich (ots) -Die Handelszeitung und PME haben in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Statista die "Besten Arbeitgeber 2024" gekürt. Microsoft Schweiz erreicht das dritte Jahr in Folge den Spitzenplatz in der Kategorie "Internet, Telekommunikation und IT" (https://www.handelszeitung.ch/internet-telekommunikation-und-it-2024).Catrin Hinkel, CEO Microsoft Schweiz sagt: "Es ist uns eine Ehre, diese Auszeichnung zum dritten Mal in Folge zu erhalten. Mein Dank gilt dem unermüdlichen Einsatz und der Unterstützung unserer Mitarbeitenden. Gemeinsam schaffen wir eine Arbeitsumgebung, in der Wertschätzung, Vertrauen und Zusammenarbeit an oberster Stelle stehen und die Grundlage unseres gemeinsamen Erfolgs für unsere Kunden bilden."Im Jahr 2024 konzentriert sich Microsoft auf die Weiterentwicklung von Innovationen, um Unternehmen mit dem transformativen Potenzial verantwortungsbewusster KI zu unterstützen. Dieses Jahr werden die konkreten Produktivitätssteigerungen in Unternehmen massgeblich erkennbar und Mitarbeitende werden den Mehrwert von KI im Alltag schätzen lernen. Zu diesem Schluss kommt auch der kürzlich erschienene Microsoft Work Trend Index (https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/copilots-earliest-users-teach-us-about-generative-ai-at-work). In diesem jährlich erscheinenden Umfrageformat werden globale Arbeitsplatztrends weltweit erforscht, um Einblicke in die Entwicklung und Gestaltung der Arbeitswelt zu bieten."Bei Microsoft Schweiz stehen wir im Zentrum dieser wegweisenden Innovationen, und es ist das Engagement unseres Teams, welches uns täglich vorantreibt", betont Hinkel. "Wir sind stolz darauf, in dieser Zeit als vertrauenswürdiger Partner und Wegbereiter für unsere Kunden zu agieren. Wir freuen uns unseren Weg des Wachstums und der Transformation gemeinsam fortzusetzen."Letztes Jahr wurde Microsoft Schweiz zudem von den Magazinen Bilanz und PME in Zusammenarbeit mit Statista zum innovativsten internationalen Unternehmen in der Schweiz 2024 gekürt, basierend auf seiner allgemeinen Innovativität, Produktinnovation und Innovationskultur. Hier (https://news.microsoft.com/de-ch/2023/09/28/microsoft-ist-das-innovativste-internationale-unternehmen-in-der-schweiz-2024/) mehr erfahren.Zur MethodikDie Handelszeitung, PME und Statista küren jährlich die "Besten Arbeitgeber (https://www.handelszeitung.ch/beruf/das-sind-die-besten-arbeitgeber-der-schweiz-2024-677668)" der Schweiz. Basierend auf einer unabhängigen Befragung von ca. 15'000 Beschäftigten in der Schweiz, wird aus den einzelnen Daten ein Score für den jeweiligen Arbeitgeber ermittelt. Die Teilnehmer verfügen über eine breite regionale und sozialdemographische Streuung.Die Medienmitteilung finden Sie hier (https://news.microsoft.com/de-ch/2024/02/15/microsoft-erhalt-auszeichnung-zum-beliebtesten-arbeitgeber-2024/).