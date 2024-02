Berlin (ots) -Der Deutsche Servicepreis 2024 wird heute Abend in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz verliehen. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen feierlich Deutschlands servicebeste Unternehmen aus. Der Award ist das Ergebnis einer umfassenden Jahresauswertung von Studien, Kundenbefragungen und Social-Media-Analysen. Die Auszeichnung für außerordentliche Kundenorientierung, die alljährlich - aktuell bereits in 14. Auflage - verliehen wird, berücksichtigt etablierte Unternehmen wie auch Start-ups (Sendehinweis: ntv service, Montag, 19.02.2024, 18:35 Uhr).Zu den diesjährigen Preisträgern zählen beispielsweise das Vergleichsportal Check24, der Versicherer CosmosDirekt, der Elektronikkonzern Samsung, die Budget-Hotelkette Motel One, der Online-Händler Tchibo.de oder das Start-up-Unternehmen Meet your master. Die Ergebnisse der Jahresauswertung decken auch auf, wie groß die Unterschiede hierzulande sind - die Spannbreite reicht von sehr guter bis mangelhafter Kundenorientierung.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Branchenübergreifend können sich viele Unternehmen vor allem mit der Beratung vor Ort profilieren. In der Gesamtheit verfehlt der Service knapp ein gutes Niveau, ist damit aber deutlich besser als sein Ruf hierzulande. Und die Preisträger sind dabei die High-Performer in Sachen Service."Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "ntv ist Mitinitiator des Deutschen Servicepreises und mit der Berichterstattung würdigen wir zum einen große wie kleine Unternehmen, die auf besondere Weise Verbraucherbedürfnisse erfüllen. Zum anderen soll der Award ein Ansporn für alle Firmen sein, den Kundenservice stetig zu verbessern."In zahlreiche Studien, Kundenbefragungen und über ein Social-Media-Monitoring mit Brandwatch Analytics wurden 2.277 Unternehmen untersucht. Die Basis des Awards bildeten 6.117 verdeckte Testkontakte, 185.227 Kundenstimmen sowie 24.165 Social-Media-Beiträge. Im Zentrum der Untersuchung standen dabei die Vor-Ort-Beratung, der Online-Service, der Service am Telefon und per E-Mail sowie Kundenaussagen zum Service der Anbieter. Ausgezeichnet werden die jeweils besten Unternehmen in 67 Kategorien, unter anderem in den Bereichen Mobilität, Gesundheit, Haus & Wohnung, Energie, Finanzen, Reise & Freizeit sowie Lebensmittel.

PREISTRÄGER "DEUTSCHER SERVICEPREIS 2024"
(Kategorien und Preisträger in alphabetischer Reihenfolge)

Apotheken & Sanitätshäuser
Kundenurteil: Linda Apotheken; Shop Apotheke; Zimmermann

Bad & Küche
Kundenurteil: Die Badgestalter; Keramundo; Nolte Küchen

Bauen & Ausbauen
Kundenurteil: Hornbach.de; One Bath; Werkzeugstore24

Beauty
Kundenurteil: Emmi Skin; Medicare Beauty; Stadt-Parfümerie Pieper

Berufliche Orientierung
Kundenurteil: Ausbildungsmarkt.de; Experteer.de; Goldnetz

Bildung
Start-ups: Knowunity; Meet your master; Tandem

Bildungseinrichtungen
Kundenurteil: IFM-Institut für Managementlehre; PHWT Private Hochschule für Wirtschaft und Technik; UE University of Europe for Applied Sciences

Camping
Kundenurteil: Camperdays; Camping Wagner; Nordisk Camping Wagner; NordiskEinrichtungKundenurteil: Alles zum Schlafen; Höffner; Möbel KraftE-Learning & Online-KurseKundenurteil: Bibukurse.de; Bidi.one; LecturioElektronikKundenurteil: Beamer-Discount; Pearl; SamsungElektronik ZubehörKundenurteil: Mysoftware; Tinten Center; Ubisoft StoreE-MobilitätKundenurteil: Get it done; Haibike; Walberg Urban ElectricsEnergieKundenurteil: Heizoel24; Knauber Erdgas; Switchup.deErlebnis & ErholungKundenurteil: Astor Filmlounge; Europa Park; Meridian Spa & Fitness; SpreeweltenEvents & GeschenkeKundenurteil: Geschenke24; München Ticket; ZankyouFahrradKundenurteil: Cube / Multicycle; Mein-Dienstrad.de; Zweirad-Stadler.deFinanzenKundenurteil: EthikBank; Proaurum.de; WISO Steuer (Buhl Data Service)Finanzen AnbieterServicetests: DEGIV; Lexoffice; Pro AurumFinanzen InstituteServicetests: Comdirect; Interhyp; Stadtsparkasse MünchenFinTech & InsurTechStart-ups: Parqet; Timeless; WefoxFitnessKundenurteil: GetFit Fitness; Kieser Training; MamaworkoutFreizeit & BeschäftigungKundenurteil: Lego.com; Lorenz-Leserservice; Lotto.deGartenKundenurteil: Gartenzaun24; Pina Sonnensegel; StedaGestalten & EntwerfenKundenurteil: Boesner; Cewe; Selfmade (ehemals Stoff & Stil)Gesunde ErnährungKundenurteil: Fairnatural; Sunday Natural; WW Weight WatchersGesundheitBeratung vor Ort: Augustinum; Brillen Rottler; HörpartnerGesundheitServicetests: Kursana; Sanimed; SmileunionGesundheitStart-ups: Foodpunk; Happy Brush; SelfapyGesundheitseinrichtungenKundenurteil: Asklepios; Fair Doctors; GeersGesundheitsprodukteKundenurteil: Cegla Medizintechnik; Geratherm; WöhlkGetränkeKundenurteil: Hol ab!; Rindchen's Weinkontor; Teegschwendner.deGetränkeStart-ups: Kale and me; Koawach; Live FreshHaus & WohnungBeratung vor Ort: Knutzen Wohnen; Küchen Aktuell; Polstermöbel FischerHaushalt & WohnenKundenurteil: Persil Service Online; Porzellantreff.de; Rahmen-Shop.deHaushalt & WohnenStart-ups: Everdrop; Grover; Nebenan.deHaustechnikKundenurteil: Greenakku; Wagner Sicherheitstechnik; Wolf-Online-Shop.deHilfen im SeniorenalltagStart-ups: Caera (Microsynetics); Enna; LinderaJob & ArbeitshilfenKundenurteil: Böttcher AG; Burgia; Design OfficesKosmetikStart-ups: Banana Beauty; Formel + Skin; JunglückLeasing & Auto-AboKundenurteil: Sparneuwagen; Vehiculum; Vive La CarLebensmittelKundenurteil: Gefro; Malzers Backstube; ReweLebensmittelStart-ups: Braineffect; Brammibal's Donuts; PottsalatLogistik & UmzugKundenurteil: DHL; Hansetrans; My PlaceMentale GesundheitKundenurteil: Mentalis; Yoga me home; YogaworldMobilfunk & InternetKundenurteil: Aldi Talk; Arktis.de; Check24MobilitätBeratung vor Ort: Mr. Wash; Pneuhage; PoloMobilitätKundenurteil: Fahrschule XXL; Park One; Sixt-NeuwagenMobilitätStart-ups: Emmy; Moia; SwapfietsMobilität ZubehörKundenurteil: Akf-shop; Kenwood; Reifen.comMode & BekleidungStart-ups: Ooia; Snocks; VinokiloPauschalreisenKundenurteil: Check24; Meiers Weltreisen; TUIPflegeangeboteKundenurteil: Pflegeagentur 24; Vdek Pflegelotse; VivianumRauchwarenKundenurteil: Blu (myblu); InTaste; Online-Tabak-ShopReiseKundenurteil: Donnerwetter.de; 