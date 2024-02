Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in den USA hat zuletzt mit hohen Werten enttäuscht und Hoffnungen auf schnelle und deutliche Zinssenkungen etwas verdrängt, so die Analysten der Helaba.Heute stünden zahlreiche Daten auf dem Programm, die Einblick in die derzeitige Verfassung der US-Konjunktur geben und ebenfalls Einfluss auf die Zinserwartungen ausüben könnten. Mit dem Empire-State- und Philadelphia-FED-Index gebe es erste Stimmungsindikatoren, die sich auf die Situation im Verarbeitenden Gewerbe des laufenden Monats beziehen würden. ...

