Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Schlagzahl am Primärmarkt ging in der vergangenen Handelswoche etwas zurück, dennoch kam wieder einiges an frischer Ware auf den Markt, so die Analysten der NORD LB.So dürften wir am Mittwoch von fünf Neuemissionen im Umfang von aggregiert EUR 10,2 Mrd. sowie einem Tap berichten. Man beginne zunächst chronologisch: Wie mandatiert, habe am 7. Februar als erstes die französische CADES (Ticker: CADES) mit einer langen dreijährigen Anleihe i.H.v. EUR 4 Mrd. und sozialem Label das Parkett betreten. Das Orderbuch habe sich am Ende der Vermarktungsphase auf beachtliche EUR 21,1 Mrd. gefüllt, sodass bei einer Bid-to-cover-Ratio von 5,3x final zwei Basispunkte enger zu OAT +25bp (entspreche circa ms +8bp) habe gepriced werden können. Dies sei bereits die zweite Emission eines Social Bonds der Franzosen in diesem Jahr gewesen. Am gleichen Tag habe sich darüber hinaus mit dem Baskenland (Ticker: BASQUE) erstmals im Jahr 2024 eine spanische Region ins Rampenlicht geschoben, welche frische EUR 600 Mio. zu langen zehn Jahren habe einsammeln wollen. Geprintet worden sei der Sustainability-Bond mit SPGB +14bp (circa ms +69bp) und einer Bid-to-cover-Ratio von 6,5x, wodurch eine Einengung gegenüber der Guidance um ganze sechs Basispunkte möglich gewesen sei. ...

