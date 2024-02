Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Summe dürften die heutigen Zahlen eher nicht dazu beitragen, dass die Spekulationen auf sinkende Leitzinsen weiter verdrängt werden, so die Analysten der Helaba.Die Zinserwartungen seien im Vergleich zu den letzten Wochen zwar gedämpft, aber keineswegs verschwunden, zumal gestern die unerwartet niedrigen britischen Preiszahlen den Prozess des Auspreisens gestoppt hätten. So gelte es zu berücksichtigen, dass bis zum Ende dieses Jahres noch immer vier Schritte der FED à -25 BP nahezu vollständig eskomptiert seien. ...

