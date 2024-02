Der Bitcoin hat am Mittwoch ein weiteres Jahreshoch markiert, wodurch die Marktkapitalisierung über die Marke von einer Billion Dollar gesprungen ist. Und auch die Krypto-Aktien ziehen mittlerweile wieder kräftig - teils sogar exorbitant - an, nachdem sie noch vor einer Woche im Dornröschenschlaf schlummerten.Zwölf, zwölf und nochmal 14 Prozent legten die laufenden AKTIONÄR-Empfehlungen CleanSpark, Coinbase und Riot Platforms am Mittwoch zu. Damit setzen sie ihre unfassbare Rally, die erst vor wenigen ...

