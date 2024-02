Mowi, der weltweit größte Lachsproduzent, hat im vierten Quartal einen Rekordumsatz verbucht. Die Ankündigung einer höheren Dividende kam bei den Anlegern ebenfalls gut an. Die Aktie profitiert am Donnerstagmorgen. Mowi hat den Umsatz im vierten Quartal von 1,36 Milliarden Euro auf 1,43 Milliarden Euro gesteigert. Im Geschäftsjahr 2023 konnte Mowi mit einer Rekordernte von 475.000 Tonnen Lachs (plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...