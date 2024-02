Knapp 40 Meter ragt das neue Wohnhochhaus der HOWOGE an der Falkenberger Chaussee 95/99 im Berliner Bezirk Lichtenberg in die Höhe Der Rohbau steht, das letzte Badmodul ist eingebaut. Insgesamt 139 Wohnungen, Gewerbeflächen und ein grüner Stadtbalkon entstehen hier durch die HOWOGE in modularer Bauweise, nahe dem Bahnhof Berlin-Hohenschönhausen. Heute wurde gemeinsam mit dem Senator ...

Den vollständigen Artikel lesen ...