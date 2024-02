EQS-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Personalie

Epigenomics AG: Jochen Hummel für Heikki Lanckriet in den Aufsichtsrat bestellt



15.02.2024

Epigenomics AG: Jochen Hummel für Heikki Lanckriet in den Aufsichtsrat bestellt Berlin, 15. Februar 2024 - Die Epigenomics AG (Frankfurt General Standard: ECX; das "Unternehmen"), eine Holdinggesellschaft mit Fokus auf Beteiligungen im Bereich minimal-invasiver Bluttests zur Krebserkennung, gibt bekannt, dass auf Antrag des Vorstands und des Aufsichtsrats das Amtsgericht Charlottenburg Herrn Jochen Hummel zum 5. Februar 2024 als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft bestellt hat. Herr Hummel ersetzt Dr. Heikki Lanckriet, der zum 31. Januar 2024 aus dem Gremium ausgeschieden ist. Die Bestellung von Herrn Hummel endet vorerst mit der Hauptversammlung der Epigenomics AG, die am 29. Mai 2024 stattfinden soll. Jochen Hummel ist seit 2011 Partner der WSB Wolf Beckerbauer Hummel & Partner, Steuerberatungsgesellschaft mbB. Als Steuerberater und Fachberater für Internationales Steuerrecht ist er Experte im Bereich Unternehmenstransaktionen, internationales Steuerrecht sowie Konzernstrukturen. Dr. Helge Lubenow, Vorsitzende des Aufsichtsrates: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Herrn Hummel und seine umfassende Expertise, die unser Gremium bereichern wird." Kontakt:

Epigenomics AG, Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin

Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: contact@epigenomics.com Investor Relations

