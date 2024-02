Die dynamische Aufwärtsbewegung bei der Aktie von CRISPR Therapeutics hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Erneut gewann das Papier des führenden CRISPR/Cas9-Spezialisten 8,6 Prozent hinzu und erreichte im Handelsverlauf ein neues 52-Wochen-Hoch. DER AKTIONÄR zeigt auf, was CRISPR Therapeutics derzeit antreibt - und die Aktie wieder in Richtung dreistelliger Dollar-Notierungen vordringen sollte.

Den vollständigen Artikel lesen ...