Sam Altman, CEO von OpenAI, erregte vor kurzem Aufmerksamkeit, weil er angeblich eine beispiellose Investition in Höhe von 5.000 bis 7.000 Mrd. USD anstrebt, um den Mangel an KI-spezifischen Chips zu beheben, die für das Training und den Betrieb von LLM-Modellen wie ChatGPT, Microsoft Copilot und Google Gemini entscheidend sind. Während der Umfang der Finanzierung wenig plausibel erscheint, ist der Mangel an KI-Chips ein echtes Problem, das die Preise in die Höhe treibt und zu Projektverzögerungen führt, ohne dass eine andere Lösung als die Ausweitung der Chip-Produktionskapazität in Sicht ist. Suess MicroTec ist ein Schlüssellieferant von Backend-Tools, die bei der Produktion von GPUs und Speichern mit hoher Bandbreite eingesetzt werden, die beide in der KI benötigt werden und das Wachstum über viele Jahre hinweg antreiben könnten. Die Analysten von AlsterResearch schätzen, dass der KI-bezogene Auftragseingang im vierten Quartal bis zu einem Drittel des Gesamtvolumens ausmachen könnte, was Suess MicroTec zu einem interessanten Kandidaten zur Partizipation am KI-Boom macht. Die Analysten von AlsterResearch heben ihre Schätzungen an, um der zunehmenden Dynamik Rechnung zu tragen und kommen zu einem neuen Kursziel von EUR 41,00 (alt: EUR 32,30). Das Unternehmen wird zudem mit einem deutlichen Abschlag zu den langsamer wachsenden Wettbewerbern gehandelt. KAUFEN.





Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken