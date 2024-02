Trotz der kleinen Handelsspanne ist der Markt in Bewegung. Viele Profis sind mit Profit an die Seitenlinie und die Privaten setzen vermehrt auf fallende Preise.Zusammenfassung Den gestrigen DAX-Einbruch nach US-Inflationsdaten haben die mittelfristig orientierten Anlegerinnen und Anleger sehr unterschiedlich genutzt: Von den Profis sind sowohl Bullen (5% aller Befragten) als auch Bären (13%) mit Gewinnen raus an die Seitenlinie gezogen. Wobei Joachim Goldberg vermutet, dass einige Short-Positionen ...

